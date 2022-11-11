Erdoğan'ın ismini zikrettiği tek Cemaatçi'den açıklama

Bülent Keneş, Ankara'nın İsveç'in NATO’ya üyelik talebini onaylaması karşılığında iadesini istediği düzinelerce kişi arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adıyla vurguladığı tek kişi.

Cemaat'in yayın organı Today's Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ismini duyduğunda eşi ve oğluyla akşam yemeği yediğini ve cep telefonunda Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısını izlediğini söyledi.

AFP'ye konuşan Keneş, Erdoğan’ın adını dile getirdiğini o anda duyduğunu söyledi. "Benden gerçekten nefret ediyor. Ve bu, nefretini bir kez daha ifade etti" diyen Keneş “Çıkacak olan karardan endişeleniyor musunuz” sorusuna "Bu soruyu bana altı-yedi ay önce sormuş olsaydın, hiçbir endişem olmadığını söylerdim. Ancak NATO üyelik başvurusu büyük bir oyun değiştirici, İsveç için bir paradigma değişikliği... Yani yüzde 100 değilim” diye cevapladı.