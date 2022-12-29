Erdoğan'ın 'İmamoğlu' toplantısına katılan bakanının ismi belli oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahati öncesi havalimanında İmamoğlu kararına ilişkin toplantı yaptığı, mahkeme kararının da bu toplantının sonucuna göre şekillendiği öne sürülmüştü.

İddialara göre bu toplantıya bir de bakan katılmıştı.

Halktv'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumadan beri bekliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya katıldıkları halde susuyorlar.

Ne “Toplandık” diyorlar.

Ne “Bu toplantı olmamıştır” diye beni yalanlıyorlar.

En iyisi, İmamoğlu’nun merakını gidereyim.

Toplantıya katılan bakanın Bekir Bozdağ olduğu iddia ediliyor.

Yani Adalet Bakanı.

İddia doğru ise…

Bozdağ’ın görev alanındaki İmamoğlu Davası’nda duruşmadan bir gün önce bu toplantıya katılması, yargı üzerindeki siyasi müdahalenin kanıtı değil mi?

Ancak Bozdağ’ın İmamoğlu’na ceza verilmesine şiddetle karşı olduğu iddia ediliyor. Bozdağ, cezadan rahatsızlık duyuyorsa, yargı eliyle yapılan bu darbeye dur demesi gerekmez mi? Bozdağ’ın ‘içinden’ ya da ‘dost sohbetinde’ karşı olduğunu ifade etmesi, yargı darbesinin kendi bakanlığı döneminde yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecek."