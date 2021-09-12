Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşına Halkbank’tan 750 milyon lira kredi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip liseden arkadaşı Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halkbank’tan 750 milyon TL orta vadeli kredi kullanacak.

Bankavitrini’nin haberine göre, Torunlar, kredi teminatı olarak Mecidiyeköy’deki Torun Tower’ı 2 milyar TL’ye ipotek ettirecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, 6 Eylül’de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Halkbank’tan 750 milyon TL tutarında orta vadeli işletme kredisi kullanımına karar verildiği belirtildi.