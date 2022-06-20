Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP iktidarını eleştirerek, “Sanki ülkede 20 yıldır başkaları hüküm sürüyor da bizden yetki isteyen bir muhalefet var ve bundan sonraki süreçte bir şeyleri değiştirecekler. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz, bir 20 yıl daha yönetseniz ne yapacaksınız” diye konuştu. Hüseyin Baş, seçimlerde cumhurbaşkanlığı adayı olabileceğini söyledi.

Hüseyin Baş dün yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini, iktidar çevrelerinin “Ekonomiyi çözse çözse Erdoğan çözer” propagandası yaptığını belirterek, yurttaşların kanmaması gerektiğini söyledi. Baş, "Bu iktidara ‘bunlar Müslüman’dır’ diye oy vermeyin" dedi.

'Erdoğan adaysa ben de adayım'

Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı yönündeki tartışmaya değinen Hüseyin Baş, daha önce söylediği "Eğer Cumhurbaşkanı 'üçüncü kez adayım' diyorsa ben de adayım” sözlerini yineledi.

Hüseyin Baş, "Buradan tekrar ediyorum; ben de cumhurbaşkanı adayıyım. Hadi YSK bana da 'yok' desin. Niye böyle diyorum? Cumhurbaşkanı seçilmenin şartları var. Bütün kanunların kendisine uyumlu olmakla zorunlu olduğu yasaya, anayasa denir. Şu anki Anayasa’mızı, ‘2010 Anayasası’ diye bilirsiniz, hâlbuki biz hala 1982 Anayasa’sını uygularız. Onun içini bazen doldururlar, bazen boşaltırlar. Anayasa’mızın 101. maddesinde şöyle yazar; ‘Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir’. Şimdi ben, 40 yaşını doldurmadım ama yükseköğrenim yaptım, milletvekili seçilme yeterliliğine de sahibim, Türk vatandaşıyım ve aynı zamanda Türk'üm. Şimdi benim için 40 yaş şartı mesele olacaksa karşı tarafa daha büyük arıza çıkartırım" diye konuştu.