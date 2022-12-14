'Erdoğan'ın ilan edeceği asgari ücret aralığı belli' iddiası

2023 yaklaşırken Türkiye'nin önemli gündem konularından biri de asgari ücret düzenlemesi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının bugün yapılması beklenirken, sendikalar ve siyasi partilerden asgari ücret önerileri gelmeye devam ediyor.

Kenan Taş'la youtube kanalında gündemi ele alan Şeref Oğuz asgari ücrete ilişkin iddialarda bulundu.

Şeref Oğuz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde.

Bu, Cumhurbaşkanı ile ilgili. Komisyon ile ilgili değil. TÜRK-İŞ masaya benim kırmızı çizgilerim budur şuradan oturdum der, DİSK benimki budur... Asgari fakirlik sınırı yoksulluk sınırı bunların hiçbiri kalmadı."