Erdoğan'ın hediye ettiği saatleri satışa çıkardılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imitasyon imzasını taşıyan ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ve askerlere görevlerinden dolayı hediye edilen saatler 20 bin ve 100 bin liraya satışa çıkarıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2014 yılında Afganistan'da görev yapan 600 askere hediye edilen Seiko markasının ‘SUR289P’ model erkek kol saati, Nevşehir’de bir kullanıcı tarafından satışa çıkardı. 100 bin lira bedelle bir internet sitesinde listelenen saatin piyasa değeri 2 bin 150 ila 2 bin 300 lira arasında değişiyor.

Ürünün açıklamasına ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Afganistan'da görev yapan 600 Türk NATO askerine bizzat armağan ettiği Recep Tayyip Erdoğan imzalı 600 saatten biridir. Maneviyat olarak çok değerli bir saattir" yazıyor.

2018 yılından Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında uçuş harekatı uzmanı olan bir askere hediye edilen bir başka saat ise 20 bin liraya İstanbul'da satışa çıkartıldı. Ürünün satıcısı saatin Ankara'da bizzat Erdoğan tarafından hediye edildiğini iddia etti.

Söz konusu saatin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Fiyat 20.000,00 TL saat 2018 yılında uçuş harekat uzmanı olarak görev yapan ağabeyime Afrin’de gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Operasyonu’nda göstermiş olduğu üstün başarı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de bulunan Külliye'de hediye edilmiştir. Bugüne kadar kutusunda özenle saklanmıştır. Hiç kullanılmamış olup etiketi ve jelatini üstünde durmaktadır. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi ile birlikte alıcıya teslim edilecektir. İnternetten de araştırırsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tür özel hediyeleri kimlere verdiğini öğrenebilirsiniz. Koleksiyoncuların kaçırmaması gereken bir saattir. Yıllar sonra değerini kat kat artıracaktır. Fiyat kesinlikle sondur. Lütfen bu sebeple pazarlık teklif etmeyin ve indirim istemeyin. Sadece ciddi alıcıların iletişime geçmesini rica ediyorum. Siz de hak verirsiniz ki herkesin zamanı değerli.”