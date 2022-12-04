Erdoğan'ın 'hayali' küçültüldü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği projeler arasında yer alan, uzmanların karşı çıktığı ve yandaşlar için de adeta birer rant kapısına dönüşen şehir hastaneleri projelerinden biri olan Sancaktepe Şehir Hastanesi projesinde dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.

Sancaktepe’de İstanbul’un tek askeri havalimanının bulunduğu alana 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşa edilmesi için 2013 yılında düğmeye basıldı. Sarıgazi Mahallesi’nde yer alan 3 milyon 350 bin metrekarelik askeri arazi, 2013'te imzalanan protokolle Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin yapımı için Haziran 2018 tarihinde ihale ilanı yayımlandı. İlk ihale tarihi 4 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş, fakat sonra 8 Ağustos 2018'e daha sonra ise 25 Eylül 2018'e ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’daki yerel seçimler öncesinde yaptığı konuşmada ise “4 bin 200 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin ihale hazırlıkları devam ediyor ve Türkiye'nin en büyük hastanesi olacak ve o da Sancaktepe’de inşa edilecek” demişti. Ancak "Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi" olacağı açıklanan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile iptal edildi ve projenin akıbetine dair bir açıklama yapılmadı.

Yeni ihale düzenlendi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, son olarak, yılan hikâyesine dönen proje için Sağlık Bakanlığı’nın sessiz sedasız bir ihale düzenlediği ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 19 Ekim 2022’de “İstanbul Sancaktepe 2100 Yataklı Şehir Hastanesi Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmeti (Tgua-5) Hizmet Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhale kapsamında Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Şirketi ile 690 bin liralık sözleşme imzalandı.

Bu ihaleyle birlikte de hastane projesinde yatak kapasitesinin 4 bin 200’den 2 bin 100’e düşürüldüğü ortaya çıkmış oldu. Ancak AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin internet sitesinde ise projeye dair hâlâ şu ifadelere yer veriliyor:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘En büyük hayalim’ dediği şehir hastanelerinden biri ilçemizde inşa edilecek. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki tek şehir hastanesi olacak yapı 3 milyon 330 bin metre kare alana kurulacak ve tamamlandığında 4.200 yatak kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük hastanesi olacak.”

Havalimanı taşınmadı

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem ise 2012 yılında yaptığı açıklamada askeri havalimanının Trakya’ya taşınacağını belirtmişti. Askeri bölgenin boşaltılacağını ve arazinin devri için Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında ön protokol yapıldığını da açıklayarak, “Samandıra, Sarıgazi arasında bulunan askeri havaalanı Trakya bölgesine taşınarak, 4 bin yataklı şehir hastanesi yapılacak. İstanbul’un birçok ilçesinden, Anadolu'nun birçok kentinden ve Avrupa’dan insanlar Sancaktepe’ye Şehir hastanesine gelecek” demişti.

Ancak askeri havalimanı aradan yıllar geçmesine rağmen taşınmadı.

Belediyeye tahsis edildi

Sancaktepe Belediyesi’nin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, askeri havalimanı arazisinin 275 bin metrekarelik bölümüne millet bahçesi yapılacak.

Belediyenin raporunda, “275 bin metrekarelik millet bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verilmişti.