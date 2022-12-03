AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin vizyon belgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. "Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz" diyen Erdoğan, "Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kaset kumpası ile getirildikleri koltuklarını korumak için her yolu deneyenler mücadele ruhunu kavrayamazlar. Ülkesini yabancılara şikâyet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedemez.

Urfa bölücü teröre karşı durduğu dik duruşla canına can katmış şehirdir. Biz öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz. Biz, seçim öncesi meydanlarla bol bol bedava vaat dağıtanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelesini keseriz."