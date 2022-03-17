Erdoğan'ın hamlesi sonrası Millet İttifakı'nın ne yapacağına ilişkin 4 model ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'nın Seçim Kanunu'nda değişiklik içeren teklifi altılı masa bileşenleri ile siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Halktv'den İsmail Saymaz, "Altılı masa ve Millet İttifakı'nın seçimde farklı yöntemler deneyebileceği iddia ediliyor" dedi, ortaya çıkan 4 ihtimali sıraladı:

1- DP ve DEVA partileri CHP'den, SP ve Gelecek ise İyi Parti listelerinden girebilir.

2- SP, Gelecek ve DEVA pusulada yer alır. Ancak genel başkanları hariç, kritik isimleri iki partiden aday gösterilir.

3- SP, Gelecek ve DEVA kurumsal olarak birleşip seçime girer.

4- Altılı ittifak üyeleri, bir ilde hangi parti güçlüyse onun amblemi altında ve listesinden aday olur.