Özgür Aybaş'tan sigara zammı açıklaması: 30 TL’yi geçebilir

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi.
Son 6 ay içerisinde tütün mamüllerine 9 TL'lik zam geldiğini vurgulayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Normalde sigara ve alkol zamları yılda bir kere yapılırdı. Bu daha sonraki yıllarda altı ayda bire düştü. Bunun sebebi maliyet giderleridir" ifadelerini kullandı.
Lojistik giderler fiyatlara yansıyor
Cumhuriyet’ten Sinem Nazlı Demir’e konuşan Aybaş, sigara fiyatlarına gelen zamların gider artışları ve dışa bağlılıktan kaynaklandığını vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu: