Erdoğan'ın gözü önünde polisi tokatlamıştı: Yeni görevi belli oldu

AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca partinin Medya Tanıtım Başkan Yardımcılığına getirildi.

Tülay Kaynarca bir komisere tokat attığı olayla gündem olmuştu.

Odatv'de yer alan habere göre, 4 Mayıs 2011 günü İstanbul Arnavutköy'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin açılışı sırasında Kaynarca tarafından Erdoğan'ın gözü önünde Komiser Nuri Çağlayan'a tokat atılmıştı.

Polis memuru kendisine atılan tokattan sonra darp cebir raporu alarak milletvekili adayı Tülay Kaynarca'yı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/14846 sayılı şikayet dosyasına vermiş olduğu dilekçe ile şikayet etmişti.

Dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Öte yandan Medya Tanıtım Başkan Yardımcılığına getirilen Tülay Kaynarca'nın sık sık "FETÖ" firarisi eski AKP'li Hakan Şükür ile geçmiş yıllarda programlara katılması da dikkat çekti.

Söz konusu fotoğraflar sosyal medya paylaşımlarına da yanısıdı.

Ayrıca Tülay Kaynarca’nın iki oğlu ve bir kızı olmak üzere üç çocuğunun üçünün de 'FETÖ’den kapatılan Silivri Fatih Koleji mezunu olduğu öğrenildi.

Kaynarca’nın adı Süleyman Soylu’nun koronaya yakalanmasında da geçmişti.

Ailesinde korona vakalarının olmasına rağmen Süleyman Soylu ile aynı toplantıya katılan Tülay Kaynarca’dan sonra Bakan Soylu’nun da testi pozitif çıkmıştı.