Erdoğan'ın 'Gidiyorlarsa gitsinler' çıkışından sonra Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına 'özel mektup'

Değerli çalışma arkadaşım ___

En içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Uzun zamandır sizlerle ya bir konuşma veya doğrudan tarafınıza ulaşacak bir mektupla, giderek önem kazanan konularımızı gözden geçirme ihtiyacı içindeydim. Buna biraz geç fırsat bulabildiğim için anlayışınızı istirham ediyorum.

Modern sağlık hizmeti, çok detaylı ve büyük bir organize güç gerektiriyor. Türkiye’de olduğu gibi, geniş anlamıyla insan odaklı bir sağlık sisteminde söz konusu organize güç sistemin kalbidir. Böylesi bir sistemde mesleki formasyonlar farklı, her bir profesyonelse kendi konumunda işiyle biriciktir. Müzikten örnek versek yanlış olur mu? Bir orkestrada aslında trompetler pek önemli değil denebilir, piyano önem bakımında örneğin kemanlarla mukayese edilebilir mi? Herkes ve her şey önemli değilse bütün önemini yitirmeye başlar.

Değerli çalışma arkadaşım, Sağlık hizmetleri çatısı altında birleşen 39 meslek grubu olarak bizler de tıpkı böyle bir orkestrayız. Bazen birimiz bir anın kahramanıyız, çoğunlukla da birbirini tamamlayan özelliklerle hep birlikte kahramanız. Bilim insanlarının buluşlarını yüzlerce araştırmacı eşliğinde yaptığı günümüzde aksini düşünen olabilir mi?

Hepimizin çeşitli sıkıntılar yaşadığı, pandemi yorgunluğunun devam ettiği bu dönemde, öyle sanıyorum ki zihinlerde belirsizlikler oluştu. Salgına karşı eşsiz bir mücadele veren insanlar, toplumun yeni ve en gözde kahramanları, önem bakımından birbirini mukayese etmeye başladı. Kendimize yaptığımız bu haksızlığı artık düzeltmeliyiz. Hekim ağabeyiniz, kardeşiniz ve bağlı olduğunuz bakan olarak bu meslek grupları içinde ayrımcılığa, birbirini önemsiz göstermeye müsaade etmemek benim görevimdir. Bu görevi hepimiz üstlenmeliyiz.

Şunu belirtmeden geçmek istemiyorum: Pandemi, yaygın mücadele isteyen bir hastalığın sonuçları dışında, bütün toplumları, sosyal psikolojileri ve ekonomileri başta olmak üzere, birçok yönden sarstı. Bu dönemde, sağlık meslekleri grubu olarak, güçlenen, toplumların hayranlığını ve saygısını kazanan kesim bizler olduk. Saygınlık dayanışma içinde yükselir, bu saygınlığı yükseltelim.

14 Marta birkaç gün kaldı. 14 Mart Tıp Bayramı sizlerin de bayramıdır. Bayramlar, benimseyip kutlayanı çoğaldıkça güzelleşir. Hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun.

Mesleğinizde ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum. Selam ve sevgilerimle

Aşağıdaki mail adresini doğrudan bana yazmanızı gerektirebilecek durumlar için oluşturdum.

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Dr. Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı