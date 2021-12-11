Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yere atıp hakaretler ettiği öne sürülen yurttaş polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Olay,  Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten A.Ç., Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.

Bu sırada Erdoğan'a hakaretler de ettiği belirtilen yurttaş olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kişi, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)