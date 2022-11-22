Erdoğan’ın fotoğrafını makamından kaldırdı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, makamında yer alan AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırdı.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum Valiliği tarafından yerel basına gönderilen e-postada, “Değerli basın mensupları, Sayın valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize” denildi.

Yenisinde Erdoğan yok

Valilik Basın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü tarafından Vali Mustafa Çiftçi'in yeni fotoğrafında daha önce valilik makam koltuğunun arka fonunda yer alan Erdoğan’ın duvara asılı olan fotoğrafının kaldırılmış olduğu görüldü.