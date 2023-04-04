Erdoğan’ın Flake-Kılıçdaroğlu tepkisine ABD'den yanıt: 'Rutin bir görev'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşme hakkında yaptığı açıklamaya Washington’dan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, VOA Türkçe’nin sorusuna cevaben yaptığı açıklamada, “Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye'de, Büyükelçi Flake için de geçerli” dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz gün İstanbul Bağcılar’daki Ülkü Ocaklarını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır” demişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından 29 Mart’ta yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçisi Flake’in fotoğrafına yer verilmiş ve “Büyükelçi Flake, ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade etti” denilmişti.