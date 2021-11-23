Erdoğan'ın eski metin yazarından uyarılar geldi: 'Felaketin kıyısındayız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP'li vekil Aydın Ünal, döviz kurlarındaki artışın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Aydın Ünal, doların rekor kırıp 13 TL'nin üzerine çıkmasına ilişkin olarak "Bir felaketin kıyısındayız" ifadesini kullandı. Ekonomi yönetiminin isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a devredilmesi gerektiğini savunan Ünal, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınması gerektiğini söyledi.
Ünal şunları kaydetti: