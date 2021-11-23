Erdoğan'ın eski metin yazarından uyarılar geldi: 'Felaketin kıyısındayız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP'li vekil Aydın Ünal, döviz kurlarındaki artışın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aydın Ünal, doların rekor kırıp 13 TL'nin üzerine çıkmasına ilişkin olarak "Bir felaketin kıyısındayız" ifadesini kullandı. Ekonomi yönetiminin isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a devredilmesi gerektiğini savunan Ünal, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınması gerektiğini söyledi.

Ünal şunları kaydetti:

"Bir FELAKETİN kıyısındayız! Naçizane önerim, şu önlemler derhal alınmalıdır: 1. Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk Ekonomi bakanına (geri) verilmelidir. Ekonomiye ilişkin sadece bakan, özgürce açıklama yapmalıdır.

Merkez Bankası Başkanı derhal değiştirilmeli, gerektiğinde itiraz edebilecek, cesur, dirayetli, bağımsızlığını her şart altında koruyacak bir isim Merkez Bankası Başkanı atanmalıdır.

Cumhurbaşkanının ekonomiye ilişkin açıklamaları, Bakan ve yeni Merkez Bankası başkanına danışılarak titizlikle hazırlanmalı, “savaş” gibi kavramlardan uzak, güven veren açıklamalar yapması sağlanmalıdır.

Durumun vehameti ortadadır. Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur. Bir şeylerin yanlış gittiğini söylemek yetki, makam, söz sahibi herkesin vazifesidir. Doğruya çağırmak, uyarmak için herkes elini taşın altına koymalıdır."