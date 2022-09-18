Erdoğan'ın eski doktoru Çömez: Sağlık Bakanı Koca İngiltere'de hastane açmak için girişimde

Bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorluğunu da yapan eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'de hastane açmak için girişimlerde bulunduğunu ve bu süreçte kendisiyle de iletişime geçildiğini söyledi.

Halk TV'den Didem Seymen'in haberine göre, Çömez şöyle konuştu:

"Sayın Sağlık Bakanı kendisi de yurt dışında arayış içerisinde. Geçtiğimiz aylarda sağlık bakanının hastanesinden yetkililer geldi ve beni ziyaret ettiler ve İngiltere'de nasıl hastane açabilecekleri konusunda benden destek ve yardım istediler. 'Ben tabii ki size yardımcı olurum ama bakanın benimle olan temasınızdan haberi var mı?' dedim. 'Öncelikle benim kim olduğumu bilmiyorsanız size hatırlatayım' dedim. Kendimle ilgili detayı verdikten sonra ilişkilerini kestiler.

Fakat daha sonra başka bir İngiliz kaynakla iletişime geçip İngiltere’de hastane kurmak için bir çaba içerisine yeniden girdiler, ilginç olan şudur ki; İngiltere’de temas ettikleri yapı geldi yine beni buldu. Dolayısıyla yurt dışı deneyimleri olmadığından Sağlık Bakanımız şuan İngiltere’de hastane açamadı."