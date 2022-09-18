'AKP'nin kurucu ağabeylerinden' Erdoğan'a uyarı

'AKP'nin kurucu ağabeyleri'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rahatsızlıklarını ileterek, değişim tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi. Erdoğan’ın da hem 'AKP'nin ağabeylerinden' gelen uyarılar hem de parti tabanından gelen değişim talebinden dolayı seçimlerden önce değişikliğe gidileceği tahmin ediliyor.

'Erdoğan değişime zorlanıyor'

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, son dönemlerde şaibeli işlerle anılan isimlerin 'AKP’nin kurucu ağabeylerini' rahatsız etmesi ve bu durumu Erdoğan’a ifade etmeleri, partide değişimin yapılacağı iddialarını gündeme getirdi. Erdoğan’ı değişime zorlayan 'ağabeylerin' aksi takdirde ‘AK Parti’ diye bir partinin kalmayacağını belirttiği kaydediliyor. Erdoğan’ın da 'ağabeyleri' haklı bulduğu ve değişimden yana tavır almak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Seçimden önce değişikliğe gideceği tahmin ediliyor

AKP’nin kurucu ağabeylerinin dışında parti tabanın da ciddi manada değişim istediği ifade ediliyor. Teşkilatların şaibeli işlerle anılan isimlerin partide devam etmesinden şikâyetçi olduğu ve parti içerisinden değişime hazırlanan isimlerin de olduğu ileri sürülüyor. Erdoğan’ın da hem 'kurucu ağabeylerden' hem de parti teşkilatlarından gelen değişim talebini düşündüğü ve seçimden önce bazı isimlerde değişikliğe gideceği tahmin ediliyor.