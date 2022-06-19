Erdoğan'ın eski doktoru: Asıl çöküş seçimden sonra, az kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP’de yaşananlar sıradan bir iç çatışma ya da politik rekabet değil, derinleşen bir otorite boşluğunun, kaygının ve hesaplaşmanın dışa yansımasıdır. Asıl çöküş seçimden sonra. Az kaldı" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir" demişti.

Arınç'ın sözleri AKP içinde tepkiyle karşılandı. AKP'li Metin Metiner, "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" diyerek Arınç'ın sözlerine tepki göstermişti.