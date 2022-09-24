Erdoğan'ın 'erken seçim' planıyla ilgili iddia: 'O iki isimden biri aday olursa...'

"Erken seçim" tartışmaları sürerken gazeteci Fehmi Koru, "Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylığı seçim tarihini erkene çeker" başlıklı yazısında AKP'nin muhalefetin adayına göre erken seçime gidebileceğini söyledi.

"Karşısında kimi -doğrusu kimleri- aday olarak görmek ister Tayyip Erdoğan? Tercih edeceği aday isimlerini de yine kişisel akıl yürütmeme dayanarak paylaşabilirim: Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş" diyen Koru şöyle yazdı:

"Tayyip Erdoğan’ın, Millet İttifakı tarafından hangisi aday gösterilirse gösterilsin, bu iki ismin, fazla zorlanmadan yenebileceğini düşüneceği adaylar olduğunu sanıyorum. İster CHP ileri gelenlerinin arzusu olan Kemal Kılıçdaroğlu veya isterse İYİ Partililer ve özellikle Meral Akşener’in son anda öne süreceğini düşündüğüm isim olan Mansur Yavaş aday ilan edilsin, Tayyip Erdoğan fazla vakit geçirilmeden seçime gitmek isteyebilecektir."