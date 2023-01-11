'Erdoğan'ın elinde asker ve Sünni halkın dini duyguları kaldı' 

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Ocak’ta yeni Fırtına obüslerinin teslim töreninde yaptığı konuşmanın Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı bölümü generaller tarafından alkışlanırken, Murat Yetkin, YetkinReport’taki yazısında konuyu ele aldı.

Yetkin yazısında "Seçimlerin arifesinde elinde övünecek askeri diplomasi ile askerî-endüstriyel kompleks ve bir de Sünni halkın dini duygularını sahiplenmek kaldı. Erdoğan’ın son yıllarında en yakın danışmanının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olduğunu unutmamak lazım" yorumunda bulundu.

“AK Parti lideri seçimlere birkaç ay kala CHP liderini askerlere şikâyet ediyor, CHP lideriyse AK Parti liderini askercilikle suçlayıp komutanlara ‘Siyasete karışmayın’ uyarısı yapıyor. Gerçekten nereden nereye…” diyen Yetkin, HDP’ye yönelik kapatma davasını hatırlatarak yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erdoğan’ı iktidara getiren etkenler arasında siyasi yasaklara, parti kapatmalara direnişi vardı. Kendisi de bir şiir okuduğu için siyasetten yasaklanmayı getiren zorlama bir kararla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığından alınmış, hapsedilmiş, siyasette tırmanışına böyle başlamıştı. Siyasi yasaklara siyasi partilerin ideolojileri nedeniyle kapatılmasına karşı durarak, hep duracağını söyleyerek iktidara geldi.

Hatta 2008’de iktidardayken de Anayasa Mahkemesi’nde AK Parti kapatma davasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Anayasa değişikliğine parti kapatmaları zorlaştıran madde koyulmasına önayak oldu.Şimdi, seçimlere çeyrek kala Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan zorlama davayı destekleyen, siyasetten yasaklama ve görevden almayı getirecek zorlama kararı öven bir konumda. Yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmesinin bir yolunu da seçimle kaybettiği İstanbul’a yargı kararları sonucunda el koymakta görüyor.

Seçimlere çeyrek kala HDP’nin kapatılmasını istiyor. Ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli kapatma davasına öncülük ediyor. Bir yandan zorlama atamalarla Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirirken diğer yandan Bahçeli’nin AYM’ni ‘Kapatmıyorsa kapatılsın’ türünden baskı altına alan çıkışlarına seyirci kalıyor.

Bu dönüşümün CHP’de sarsıntılara yol açıyor elbette. Örneğin Kılıçdaroğlu’nun ‘Başörtüsü Yasası’ önermesi, Altılı Masan’ın oy oranları sınırlı muhafazakâr liderleri tarafından memnuniyetle karşılandı ama CHP’nin laik, cumhuriyetçi çekirdeğini rahatsız etti. Örneğin, Diyarbakır’a gidip Kürt seçmene ‘hata bizdeydi’ özeleştirisi yapması, ulusalcıların kaşlarını çatıyor. Yine de CHP’de Erdoğan’ı seçimle alt etme hedefi baskın geliyor.

Ancak AK Parti’yle geçen yirmi küsur yılın siyasetin iki ana akımını köklü bir şekilde değiştirdiği ve rollerini değiştirdiğini söylemek mümkün. Erdoğan hala yerleşik devlet mekanizmasını siyasi rakip gösterip mağduriyet unsuru çıkarmak istiyor ama kendi iktidarı altında büyüyen ve doğan 18-35 yaş kuşağı için, en azından ciddi bir bölümü devletin ve devletin otoriter yüzünün ta kendisi olarak görmeye başladı.

CHP epey geç kalsa da toplumla bağ kurmak için önce sekterlikten ve devletin otoriter yüzüne sahip çıkmaktan vazgeçmek gerektiğini kavramışa benziyor. İhtiyat payıyla konuşuyorum, çünkü seçim sonucuna göre roller yeniden eskiye dönebilir.”