Seçim tarihini duyurdu: 'Neredeyse kesinleşti'

Türkiye'de bu sene yapılacak seçimlere yönelik tartışmalar devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim hazırlıklarını başlatsa da gözler altılı masanın çıkaracağı adayda. Seçim tarihine dair ise belirsizlik sürüyor. Erdoğan, geçen günlerde ‘seçim tarihinin öne çekilebileceğini’ ifade etmiş sonrasında ise mayıs ayının sonun işaret etmişti.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısına 'Seçim tarihi artık kesinleşti: 14 Mayıs' sözleriyle başladı. Cumhur ittifakının bu tarihe hazırlık yaptığını dile getiren Aydemir, "En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Aydemir'in yazısının bir bölümü şöyle:

"Muhalefet seçimin öne alınması için yeni seçim kanununun yürürlüğe gireceği 6 Nisan öncesini şart koşmuştu. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağı neredeyse kesinleştiğine göre muhalefet erken seçime destek vermeyecek. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi yenileme kararı alması söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir durumda ikinci dönemini icra edeceği için Anayasa gereği 2028’de cumhurbaşkanlığına aday olamayacak. Tabi sistem ve Anayasa değişmezse.

Seçim tarihi dolmadan TBMM, seçimi yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemini tamamlamadığı için bir kez daha adaylığını koyabilecek. Anayasa böyle emrediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı alması durumunda, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından 60 gün sonraki Pazar günü Türkiye seçimlere gidecek. Dolayısıyla Mart ayı başında bu kararın alınması bekleniyor. Bunun erken seçim olmadığı, seçimin öne alınması anlamına geldiği tartışmalarını da yersiz buluyorum. Çünkü her zaman olduğu gibi siyasi partiler kendilerini en iyi hissettikleri veya seçmen desteğinin en üst seviyeye çıktığını gördükleri anda seçime gitmek isterler. Seçimi öne alma kararını kimin aldığı bu açıdan önem taşıyor. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı görevini sürdürecek… Bunda herhangi bir tartışma yok."