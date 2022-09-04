Erdoğan'ın danışmanları partide kriz konusu oldu

Ülkücü mafya Sedat Peker’in çeşitli rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu görevden alınmış, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ise istifa etmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının AKP içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

Duvar'ın haberine göre, Erdoğan'ın Serkan Taranoğlu’nu tanımadığını, 'birilerinin referansıyla danışman yapılmış olduğunu' belirten AKP'li bir parti yöneticisine göre, yaşanan olaydan sonra Cumhurbaşkanlığında görev yapan herkesin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Bunların hem Cumhurbaşkanı'na hem de AKP'ye ciddi zarar verdiğini söyleyen partili, 'Bunlar kimdir, nedir, hepsinin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerek' değerlendirmesinde bulundu. Partili, konuya dair "AKP’deki bu beklenti bakalım karşılık bulacak mı?" ifadesini kullandı.