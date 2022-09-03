Erdoğan'ın görevden aldığı Serkan Taranoğlu'nun ağabeyi konuştu

Sedat Peker'in iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevinden alınan Serkan Taranoğlu'nun ağabeyi eski Bakan Ersin Taranoğlu konuştu.

ANAP döneminde bakanlık yapan Ersin Taranoğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e şunları söyledi:

“Kardeşimin durumu beni hiç üzmüyor. Ben, olayları yakından takip ediyorum. Devletin konuşmasını bekliyorum. Sosyal medyada herkes konuşuyor. Bu çağın hastalığıdır. Medyada bu konu konuşuluyor, yazılıyor. Bu da var oluşunun gereğidir. Mine Hanım da bazı şeyler söylüyor. Devlet ve kurumları da tam da bu durum için lazımdır. Ben, ‘Devlet ne diyor' onu bekliyorum. Devlet henüz konuşmadı. Devlet konuşmadan benim konuşmam uygun olmaz. Devletin, her şeyin doğrusunu söyleyeceğinden eminim.

Devlet konuşuncaya kadar iddialarla meşgul değilim. Biz bu köprülerden şerefimizle gelip geçtik. Eğer ülkemizde üç tane temiz siyasetçi varsa bunlardan birisi benim.”