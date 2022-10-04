Erdoğan'ın danışmanının kardeşine yumruk atmıştı, ipi çekildi

Doğalgaz dağıtım firması Armadaş'ta şube müdürü olarak çalışan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Sefer Turan'ın kardeşi Cihangir Turan'la tartışan AKP'li Ahmet Tıraş, sokak ortasında Turan'a yumruk atmıştı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP'de sıkıntıya neden olan olaydan sonra Tıraş istifa etmek zorunda kaldı.

Tıraş istifa açıklamasında, "Büyük bir onurla yürüttüğüm ‘AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı' görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Birlik ve beraberliğin gücüne her daim inanan bir kardeşiniz olarak başka bir zamanda, başka bir şekilde yine hep beraber olmak ümidiyle" dedi.