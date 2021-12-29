Erdoğan'ın danışmanı: Mustafa Kemal’in düşüncesiyle Milli Mücadele’nin tarihi yazılamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Mehmet Akif üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.

"Millî Mücadele hareketinden sonra olanlar bu ülkenin trajedisidir" iddiasında bulunan Aktay, "Kendisine karşı savaş verilmiş tek dişi kalmış canavarın bütün kültürüne teslim olunmuştur. Denize atılan düşmanın kültürü, inancı, değerleri, yazısı, giyim-kuşamı devrim denilerek ithal edilmiştir. Bu ülkenin dini ve manevi değerlerine adeta bir cadı avı başlatılarak din eğitimi sonlandırılmış, Millî Mücadele hareketinin öncüsü konumundaki ulema itibarsızlaştırılarak toplum dışına itilmiş, uğruna Kurtuluş Savaşı başlatılan başörtüsü aşağılanmıştır" ifadesini kullandı.

"Millî Mücadele hareketinin ahitnamesi olan İstiklal Marşı’nın büyük şairi, mücadelenin kahramanı, insani kalite açısından geçilemeyecek yüksek seciyeye sahip Mehmet Akif Ersoy’un peşine hafiye takılarak taciz edilmiş ve ülkeyi terk etmeye mecbur bırakılmıştır" diyen Aktay, Mustafa Kemal'i hedef alarak yazısına şöyle devam etti:

"Ortada açılması gereken bir dosya varsa budur. Yani sonraki yıllarda İstiklal Marşı’nın şartlarından, ruhundan ve anlamından şu veya bu nedenlerle gerçekleşmiş olan sapmadır. Mustafa Kemal’in sonradan açık ettiği düşünce ve siyasi tutumunu baz alarak Milli Mücadele’nin tarihi yazılamaz. Yazılacaksa tahrif edilmemiş, elimizdeki ortak referans metin olarak İstiklal Marşı baz alınarak yazılacaktır.

O bayrağın, o marşın, son ocak’ın kast ettiği şey kesinlikle sonradan yapılanlar değildi."