Erdoğan'ın damadı dava açtı, Birgün aleyhine 200 bin TL tazminat kararı verildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar, Birgün'ün "TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor" başlıklı haberi hakkında dava açmıştı. Karar duruşması bugün görülen davada, Birgün ve Birgün muhabiri İsmail Arı aleyhine toplam 200 bin TL’lik manevi tazminat kararı verildi.
Birgün'ün haberine göre, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında, Birgün ve Birgün muhabiri İsmail Arı hakkında Selçuk ve Haluk Bayraktar için 100’er bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL’lik manevi tazminat kararı verildi. TÜBİTAK’ın aynı haberle ilgili açtığı dava ise Ankara 18’nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.
En yüksek manevi tazminat kararlarından
Mahkemenin kararına tepki gösteren Birgün’ün avukatlarından Ali Deniz Ceylan ise haberin hukuka uygun ve basın özgürlüğü sınırları içinde olduğunu söyledi. Davanın reddine karar verilmesi gerektiğine dikkat çeken Ceylan, “Oysaki mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdiği gibi toplam 200 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti. Bu çok vahim ve utanç verici bir karar. Sanırım bu tutar Türkiye basın hukuku tarihinde bir haber hakkında verilmiş en yüksek manevi tazminat kararlarından biri” dedi.
'Hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir'
“Her şeyden önce böyle bir kararın basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin ölçülü ve orantılı olması gerektiğine ilişkin içtihada aykırı olduğu açıktır” diyen Ceylan, şunları dile getirdi: