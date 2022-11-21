'Erdoğan’ın da artık Soylu'dan ciddi rahatsızlık duyduğu bilgisini aldım'

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, AKP'deki Süleyman Soylu gerilimine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Siyaset kulislerinde örneğin Hulusi Akar’ın Soylu ile fazla birlikte görünmemek için çaba harcadığı, Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik’in de Soylu’dan uzak durdukları söyleniyor" diyen Ataklı, "Ancak en önemlisi Erdoğan’ın da artık ciddi rahatsızlık duyduğu konusunda bazı bilgiler aldım" ifadesini kullandı.

Ataklı, görüştüğü bir emekli generalin Akar'ın da Soylu'dan rahatsızlık duyduğunu söylediğini belirtirken, “Ordudaki tanıdıklarım Akar’ın Soylu’dan uzun zamandır rahatsız olduğunu söylüyorlardı" aktarımında bulundu.