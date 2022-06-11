'Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi' iddiası

AKP iktidarı erken seçim iddialarını reddetse de konuya ilişkin yazılar ve değerlendirmeler sürüyor.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Erdoğan'ın yakın çevresine kasımda erken seçim yapılacağını söylediğini öne sürdü.
Yazıdan bir bölüm şöyle:
Ankara erken seçimin yapılıp yapılmayacağını değil, tarihini konuşuyor.
Yakın gelecekte farklı bir değerlendirme olmazsa Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi kasım ayı içinde.
Saray’da oluşturulan bu yol haritasının ana hatları şöyle özetlenebilir:
-Yaz aylarında sebze-meyve bir nebze ucuzlayacak.
-Temmuz’daki maaş zammı bir nebze rahatlatacak.
-Sonbaharda sıcak para bulunacak, olumlu hava estirilecek.
-Bunların bileşiminden oluşacak iklime “iktidarda kalmak beka meselesi”dedirtecek bir yükleme yapılacak.