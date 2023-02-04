Erdoğan'ın 'Bunlara öyle çakalım ki' sözlerine tepki

Bugün Aydın’da toplu açılış törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti kaba sözlerle hedef almış ve “14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” ifadelerini kullanmıştı.

Yine bugün Nazilli’deki konuşmasında da benzer üslup kullanan Erdoğan bu kez, “Bunları sandığa gömüyor muyuz, nefeslerini kesiyor muyuz?” demişti.

Erdoğan'ın Aydın’daki açıklamalarına tepki yağdı. DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, televizyon kanallarına seslenerek, "Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz" dedi. CHP'li Özgür Özel, "14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum" diyerek, "Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, paylaşımına 'Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar İçerir' notunun yer aldığı bir uyarı görselini ekledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "'Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, Sn. Erdoğan konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum.' Bu ifadede Erdoğan yazan yerde daha önce Bahçeli yazıyordu; çünkü daha dün Erdoğan, Bahçeli için böyle sesleniyordu. Ah, ah nereden nereye?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından "Edep yahu" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.