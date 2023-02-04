Erdoğan: Ölüsüne tahammül edemedikleri Menderes'in sloganına çökmeye çalışıyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs, Kemal'in 'bay bay Kemal' olacağı gündür" dedi.

"14 Mayıs'ta bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek nobranlıkla yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. CHP'den farkımız bu.

Kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizliğe sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile çıkıyoruz.

Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs, Kemal'in 'bay bay Kemal' olacağı gündür. Menderes'in idama giderken milletimize emanet ettiği gibi, yine efendilerinin emriyle kurdukları masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapma peşindeler."