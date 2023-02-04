AKP'li vekiller Erdoğan'ı 'takmadı': 'Neden dikkate almıyorlar' diye sinirlendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurul toplantılarına katılmayan vekillere sert sözlerle yüklenmişti.

Ancak Erdoğan Meclis’ten ayrılır ayrılmaz Genel Kurul’da aynı tablo yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ilk tur yoklamasında çoğunluk sağlanamadı. İkinci turda 210 milletvekiliyle birleşim “kıl payı” açıldı.

Erdoğan, toplantı sonrası AKP Genel Merkezi’ne geçti. Edinilen bilgiye göre, parti kurmayları Erdoğan’ı, TBMM Genel Kurulu’nda önceki günlere ilişkin katılım verilerini de aktardı. Bunun üzerine Erdoğan’ın sinirlendiği ve kurmaylarına, “Uyarılarımız neden dikkate alınmıyor? Uyarmamıza rağmen hâlâ yeterli çoğunluk sağlanamıyor. Milletvekilleri Meclis’e gelecek, Meclis’teki görüşmelere katılacak. Gelmeyen gider” dediği kaydedildi.

TBMM Genel Kurulu bu kez de perşembe günü Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Akar, “Yoklama işlemini tekrarlayacağım” uyarısında bulundu. İkinci tur yoklamada ancak yeter sayı bulundu ve görüşmelere başlandı. Bu tablo, Erdoğan’ın A takımına yaptığı ikinci uyarının da “milletvekillerince kabul görmediğini” ortaya koydu.