6'lı Masa'da aday krizi: Üç senaryo masada

6'lı Masa'nın 13 Şubat'da cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı duyurulurken, CHP ve İYİP arasındaki atışma nedeniyle bu tarihte aday belirlemenin zora girdiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş, parti kulislerine dayandırdığı haberinde, üç senaryonun masada olduğu ifade etti.

Haberde senaryolar şu şekilde sıralandı:

1- Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelebilir ya da güvendikleri kurmayları aracılığıyla görüşerek çözüm üretebilir. “İki liderin gelecek hafta buluşabilecekleri” ileri sürülüyor.

2- Kamuoyu ve kararsız kitle 6’lı masadan adayın “güçlü ve heyecanlı” şekilde açıklanmasını bekliyor. Bu nedenle “ortak aday açıklamasının gecikmemesi” gerekiyor. Bu kapsamda, 13 Şubat’ta “Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına ilişkin masadaki 5 partinin desteği” açıklanabilir. İYİ Parti’ye ise yetkili kurullarında konuyu görüşmesi için zaman tanınabilir. Karar olumlu yönde olursa ortak aday açıklamasına sonradan katılım sağlayabilir.

3- 13 Şubat’taki zirvede liderler arasında adayın kim olacağına yönelik uzlaşı arayışı sürebilir, ancak toplantı bitiminde bir isim açıklanmayabilir. 6 partinin ortak hareket etmesi benimsenir ve İYİ Parti’ye zaman tanınabilir. Bu süre, iki parti arasında “buzların erimesi” için kullanılabilir.

Öte yandan iki parti arasındaki “gerilimi” değerlendiren bazı CHP kurmayları, Özlale’nin açıklamasının ardından 13 Şubat’ta aday açıklaması yapılmasının “zora girdiğini” dile getiriyor.