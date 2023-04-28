Erdoğan'ın bugünkü programı da iptal edildi, Adana'daki açılışa uzaktan katılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Adana'da katılması planlanan "15 Temmuzlar Şehitler Köprüsü Açılış Töreni"ne uzaktan canlı bağlantıyla katılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı programın saatini 17.00 olarak duyurdu.
Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'ın ertesi günkü programları iptal edilmiş, Erdoğan dün de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki yakıt getirme törenine uzaktan bağlantıyla katılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın "gastroenterit enfeksiyonu" geçirdiğini duyurmuştu.