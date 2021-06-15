Erdoğan'ın Biden görüşmesindeki kadın: Kavakçı ailesi her yerde

NATO Zirvesi için Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde bulunan kadının Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı.

Kavakçı ailesinden çok sayıda isim üst düzeyde görevlerde bulunuyor.

Merve Kavakçı ve Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab’ın kızı olan Fatima Gülham Abushanab Cumhurbaşkanlığında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görevli.

Setav.org’da yera alan bilgilere göre; Fatima Abushanab lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Ardından Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Washington D.C.’de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Bunlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress.

Kavakçı ailesi:

– Merve Kavakçı: Fazilet Partisi eski Milletvekili ve Kuala Lumpur Büyükelçisi

– Merve Kavakçı’nın kızı Mariam: Cumhurbaşkanlığı danışmanı

– Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatima: Cumhurbaşkanlığı uzmanı

– Merve Kavakçı’nın kız kardeşi Ravza Kavakçı: AKP İstanbul Milletvekili

– Merve Kavakçı’nın diğer kız kardeşi Elif Kavakçı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın moda tasarımcısı