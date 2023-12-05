Erdoğan'ın başdanışmanı Saral, oyuncu Ecem Erkek'i hedef aldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Altın Kelebek yarışmasında ödül alan oyuncu Ecem Erkek'in hayvan haklarıyla ilgili konuşmasını hedef aldı. Saral, X’te (Twitter) yaptığı paylaşımda, Erkek’in İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yok saydığını iddia etti.

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülü verilen Ecem Erkek törende yaptığı konuşmasında hayvan hakları vurgusu yaptı.

Sokak hayvanlarına dikkat çekip kısırlaştırılma çağrısı yaptığı için oyuncu Erkek'i hedef gösterenlerin arasına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X'ten yaptığı paylaşımında, "Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma" diye yazdı.

Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil. Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma. Bu konuşma, 7 Ekim’den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma. Her canlı bizim için değerlidir, önem arz etmektedir ama ne yazık ki kalbinde merhamet bulundurmayanların hayvan sevgisi yalnızca şovdan ibaret oluyor. Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…"

Yandaş gazeteler ve tanınmış yandaş kullanıcılar Erkek’i konuşmasında Filistin’i anmadığı bahanesiyle X'te (Twitter) hedef göstermişti.

Ecem Erkek konuşmasında ne söyledi?

Altın Kelebek yarışmasında ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Ecem Erkek, ödül konuşmasında sokak hayvanlarına dikkat çekmiş ve kısırlaştırılma çağrısı yapmıştı:

“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek.

Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”

Cem Davran’ı da hedef aldı

Oktay Saral daha sonra da programın sunucusu Cem Davran'ı hedef aldı. Davran'ın "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyet’i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. O’nu saygı ve minnetle anıyoruz" sözlerini paylaşıp şunları yazdı: "Bu alkışlayanlar şey değil mi, Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına ses çıkaramayanlar! Sırf Müslüman oldukları için hemen yanı başlarında yaşanan vahşete sessiz kalıp, ancak sonucu kendine dokunmayacak kadar duruş sahibi olanlar!"