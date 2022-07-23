Erdoğan'ın başdanışmanı Oğan, Irak'ı hedef aldı: Siz tarihten hiç ders almıyor musunuz?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ayhan Oğan, Irak'tan Türkiye'ye yönelik gelen açıklamalara ilişkin "Sizin yaptığınızı Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz? Sizin yaptığınız ne çevirdiğiniz, neler yaptığınızı ve nelere imza attığınızı Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor mu sanıyorsunuz? Siz tarihten hiç ders almıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Nur Bahçekapılı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Cumhurbaşkanı başdanışmanları Mehmet Uçum, Ahmet Selim Köroğlu ve Ayhan Oğan konuşmalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oğan, "Aslında Irak gibi görünen olayın arkasında İran var. Irak'taki hadise ABD'nin işgaliyle başladı. Bağdat gibi açık hava müzesini bir medeniyet şehrini günlerce aylarca bombaladılar. Daha sonra buraya güya demokrasi getirdiler bir anayasa yaptılar. Ömür boyu sürecek bir çatışma anayasası. Cumhurbaşkanı Kürt bölgesinden olacak, başbakan Şii bölgesinden olacak. Meclis Başkanı Sünni olacak. Komşumuz İran, ABD ile savaşıyor. Ona göre büyük şeytanın ABD ama gelişmeler onu göstermiyor. ABD, Irak'ı işgal ediyor. Anayasayı yapıyor ve tamamen getiriyor adeta Irak'ı, İran'a teslim ediyor. Irak dediğimiz ülke savaştan önce yaklaşık 100 milyar dolar petrol geliri olan bir ülke. Aradan geçen 20 yılda nerde bu 100 milyar dolar bu parayı kim kullandı. Orda insanlar açlıktan ölüyor. Altyapı yok" ifadelerini kullandı.

Irak parlamentosu ve üst düzey hükümet yetkililerinden gelen açıklamaları hedef alan Oğan "Türkiye hakkında iki gündür açıklamalar geliyor. Siz ne konuşuyorsunuz. Sizin yaptığınızı Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz? Sizin yaptığınız ne çevirdiğiniz, neler yaptığınızı ve nelere imza attığınızı Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor mu sanıyorsunuz? Siz tarihten hiç ders almıyor musunuz? Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Irak halkını çeteler üzerinden Türkiye karşı kışkırtıyorsunuz." dedi.

'Erdoğan'ın, Esad ailesi ve rejiminden daha fazla söz hakkı vardır'

Oğan Suriye'ye ilişkinse şu sözleri kullandı:

"Türkiye'nin Suriye'de yapacağı operasyonlara Esad'ı adres gösteriyorsunuz. Diyorlar ki Türkiye'ye Esad ile görüşün. 4 milyon Suriyeli, İdlib'de Türkiye sayesinde yaşıyor. Suriye'nin geleceğinde birileri söz söyleyecekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Erdoğan'ın, Esad ailesi ve rejiminden daha fazla söz hakkı vardır."

'Bu krizleri ve riskleri Türkiye'nin fırsata çevirdiğinin açık bir göstergesi'

Oğan, geçen hafta İran'da zirve yapıldığını belirterek, "Önemli bir çalışma NATO içerisinde olan önemli bir ülkenin, şu anda NATO'nun ve Batı'nın savaştığı ve ambargo uyguladığı iki tane ülkeyle bir takım çalışmalar içerisinde olması aslında büyük bir diplomatik başarıdır. Bu krizleri ve riskleri Türkiye'nin fırsata çevirdiğinin açık bir göstergesi. Türkiye'nin duruşu ve yakaladığı ivme sebebiyle de bir takım hadiselerde meydana geliyor" dedi.

'Göç alan hiçbir yer fakirleşmez'

Oğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke olarak sürekli göç alıyoruz. Bu coğrafya sürekli göç alan önemli bir konumdadır. Göç veren yerler fakirleşirken, göç alan yerlerle ilgili temel tespitler ise göç alan yerlerin zenginleştiği, büyüdüğü ve güçlendiği tespit edilmiştir. Bunun örnekleri var. İstanbul Türkiye'nin niye en büyük şehri, göç aldığı için büyümüştür ve güçlenmiştir. Göç alan hiçbir yer fakirleşmez. Bu sosyal bilimlerin temelidir. Etrafımıza baktığımız zaman bizim yıllar önce yönettiğimiz bölgeler, bu bölgelerdeki insanları yabancı gibi göremeyiz. Geçmişe baktığımız zaman savaşta bile Türk'e teslim olan biri düşmana teslim edilmez. İslam'da da bizim bunlar kardeşimizdir. Bu doğrultuda hadiselere bakmak lazım."