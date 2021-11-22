Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017’den sonra açılan davalardan vazgeçilmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davalarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bir kısım basın-yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından, feragat etmesine dair haberler çıkmıştır. Bu haberler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 21 Kasım 2021 tarihinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu açıklamada, davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştıktan sonra , Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Kılıçdaroğlu'nu affediyorum" söylemiyle açtığı davaları geri çekiyorum mesajı vermeye çalıştığını, hayatının yalan ve algı olduğunu, esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaları geri çektiğini iddia etmiştir" denildi.
Hüseyin Aydın, açıklamanın devamında şu cümlelere yer verdi: