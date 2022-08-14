Erdoğan'ın atadığı valilerden AKP'li milletvekili ve yöneticilerle bakan ziyareti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 Mayıs 2022’de 20 ilin valisi değiştirilmiş, 9 ilin valisi ise merkeze çekilmişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak Valiliği’ne, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valiliği’ne, Kâğıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği’ne atanmıştı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre; valiler, atandıkları illerin AKP il örgütü yöneticileri ve AKP'li milletvekilleriyle birlikte çeşitli bakanlıkları ve bakanları ziyaret etti.

Öne çıkan ziyaretler şöyle:

Uşak: 31 Mayıs’ta Uşak Valisi Turan Ergün, AKP’li Uşak Milletvekilleri; Mehmet Altay, İsmail Güneş, AKP’li Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AKP Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Süleyman Soylu ziyareti

Şanlıurfa: 27 Haziran’da Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret etti.

5 Temmuz’da ise Vali Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ziyarete AKP Şanlıurfa milletvekilleri; Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Kasım Gülpınar, İbrahim Halil Yıldız, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın yanı sıra Şanlıurfa’da bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Mehmet Nuri Ersoy ziyareti

Niğde: 26 Temmuz’da Niğde Valisi Mustafa Koç, AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AKP’li Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin ve AKP Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ı ziyaret etti.

Vahit Kirişci ziyareti

Kırıkkale: 2 Ağustos’ta Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AKP’li Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AKP Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Karabük: 3 Ağustos’ta Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, AKP Karabük milletvekilleri; Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AKP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AKP Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AKP Karabük il başkan yardımcıları Ferhat Salt ve Begüm Cefakar Karakaya ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.