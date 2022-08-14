AKP'de bir istifa daha: 'Arkadaşlarımızın mağduriyetini ve tepkisini gördüm'

Batman'da AKP'li Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, gençler işsiz beklerken AKP’lilerin akrabalarının belediyede işe alınmasını eleştirip partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gelişmenin ardından 15 yıldır partinin ilçe teşkilatında görev yaptığını belirten Muhittin Orhan da istifa ettiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Orhan açıklamasında şunları kaydetti:

“Hasankeyf AKP İlçe Teşkilatı, AKP’yi aile şirketine çevirdiler. Belediye başkanının ve ilçe başkanlarının onlarca akrabasını belediye, PTT ve farklı kurumlarda değerlendirdiler. Bizzat arkadaşlarımızın mağduriyetini ve tepkisini gördüm. AKP’yi Hasankeyf’te tabela partisine çevirmeleri, bu partiye ülke menfaati için değil de kişisel menfaat için sahip çıkmaları sebebiyle istifa ediyorum."