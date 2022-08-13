AKP'li Turan'dan Kaftancıoğlu'na: Bir defa Erdoğan diktatör olsa seçim mi olur?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" demişti.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde konuştu.

Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Mahkeme kararıyla küfürbazlığı tescil olan bir eski il başkanı bugün Sayın Erdoğan'a utanmadan sıkılmadan 'diktatörü göndereceğiz' demiş. Bir defa diktatör olsa seçim mi olur? Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin?" dedi.

'Milletimiz seçerse bir 20 yıl daha olur'

Turan, şöyle devam etti:

"Aklınızı başınıza alın. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var, bir tane bayrağımız, devletimiz var. Cumhurbaşkanıyla, devletle kavga, bunlar doğru şeyler değil. Siyasi eleştiri baş göz üstüne ama dünyaya siz nasıl dersiniz 'Türkiye'de demokrasi yok, diktatörlük var.' Biliyoruz ki bunların derdi Erdoğan değil. Bakın internetten eski belgelere; rahmetli Özal'a, rahmetli Menderes'e 'diktatör' dediler. Bunların derdi Özal, Menderes veya Erdoğan değil. Yıllardan beri milletin durduğu yeri, milletin vicdanını, irfanını kabul etmediler. 'Nasıl olur da 20 yıl aynı adam başkan olur?' dediler. Milletimiz seçerse bir 20 yıl daha olur. Aziz milletimizin dediği baş göz üstüne kardeşim."