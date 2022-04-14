Erdoğan'ın araç sayısı ve akaryakıt giderine ilişkin soruya şaka gibi yanıt

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısı ve akaryakıt giderlerine ilişkin sorusuna "gerektirdiği kadar" yanıtı verildi. Sertel’in daha önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki koruma ve koruma aracı sayısına ilişkin sorduğu soruya da “yeteri kadar” yanıtı verilmişti.
Halktan sayıları gizlediğini ifade eden Atila Sertel, "Halkın vergilerinin sarayda umarsızca harcandığını bu yanıtsız kalan soru önergelerinden, gizlenen sayılardan da çıkarabilirsiniz. Şimdi verdiğimiz önergelere yanıt vermiyorsunuz ama dönem değiştikten sonra yapılan hukuksuz harcamaların hesabı sorulacak" dedi.
'Sorduğumuz soruların yanıtı yok'
Sertel, şunları söyledi: