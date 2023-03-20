AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu yarın yapılacak.
Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapılacak.
Erdoğan AKP ve MHP gruplarınca aday gösterilmişti.
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'ın adaylık başvurusu yarın yapılacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na yarın saat 15.00'te başvuru yapılacak.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu yarın yapılacak.
Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapılacak.
Erdoğan AKP ve MHP gruplarınca aday gösterilmişti.