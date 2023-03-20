Erdoğan'ın adaylık başvurusu yarın yapılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na yarın saat 15.00'te başvuru yapılacak.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu yarın yapılacak.

Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapılacak.

Erdoğan AKP ve MHP gruplarınca aday gösterilmişti.