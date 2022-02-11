Erdoğan'ın adaylığı tartışmasına YSK'dan yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışmaları devam ederken, bir yurttaş, CİMER (T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Erdoğan'ın adaylığı hakkında başvuruda bulundu.

Cumhuriyet'ten Deniz Ogan'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran yurttaşın 'Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili adaylık şartları ve yeterlilik' konulu başvurusunda öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Erdoğan nasıl aday olabilir? Erken seçim olacaksa en geç normal seçimden ne kadar önce TBMM'nin seçim kararı alması gerekir?

Anayasa ilgili maddeleri gereğince, yukarıdaki konu ve sorular ile ilgili vatandaşlık görevi kapsamında gerekli cevapları tarafıma cevaplanmasını saygılarımla arz ederim"

YSK, yurttaşın başvurusunu şöyle cevaplandırdı:

"6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 'Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması' başlıklı 3. maddesinde "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" ifadeleri yer alıyor"