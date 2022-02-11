Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına iki parti daha destek verdi, karşı çıkanlar belli oldu

İYİP’in CHP’nin göstereceği bir adaya ya da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına “itiraz etmeyeceği” iddiası gündeme gelirken, Demokrat Parti (DP) ile Saadet Partisi’nden (SP) de CHP’ye destek geldiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “üç dönem” çıkışı sonrası söylediği, “Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim” sözleri, siyaset kulislerini hareketlendirmiş, İYİP'in de “Kılıçdaroğlu’nun ya da CHP’nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı” iddia edilmişti.

İYİP'in bu tutumu sonrasında DP, SP, Deva ve Gelecek partilerinin nasıl bir tavır izleyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyet’in haberine göre SP ve DP kanadı da bu konuda “İYİP gibi düşünüyor”.

DP’li yetkililer, “DP, Millet İttifakı’nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP’dir. CHP’nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı’nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır” diyor.

Habere göre SP kanadının görüşü ise şöyle: “Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ‘uzlaşı’ içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP’nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir.”

Deva ve Gelecek partili yetkililer ise bu konuda SP ve DP’den farklı düşünüyor. 12 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada “Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu’na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e açıklayacağı” ileri sürülüyor. Deva ve Gelecek Partisi’nin “Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları” iddia ediliyor.







