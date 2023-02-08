Erdoğan'ın 2003 Bingöl depreminde söyledikleri hafızalarda: 'Olay kader diye geçiştirilemez'

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından görülen büyük yıkım ve birçok deprem bölgesine hâlâ yardımın ulaşmaması, AKP'nin 20 yılı aşkın süren iktidarında olası deprem felaketlerine dönük hiçbir adım atmamasını gözler önüne serdi.

İkinci günün sonunda deprem bölgesine gitmeye karar veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin iktidara gelmesinden 7 ay sonra gerçekleşen 2003 Bingöl depreminde söyledikleri akıllara geldi.

Erdoğan, Bingöl depreminin ardından yaptığı açıklamada, "Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın o dönemde yaptığı açıklama şöyleydi:

"Yeraltında fay kırıklarından önce bağışlayın söylemek zorundayım, kırılan ar damarlarıdır. Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkaççılığı, siyaset yankesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır. Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez.

17 Ağustos depreminden sonra TBMM’de deprem araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon 38 öneride bulundu. Hükümetin neler yapıp neleri yapmadığı işte ortada. Sorun, sadece inşaat malzemesi çalmaya indirgenemez. Depremlerden sonra ortaya çıkan felaketler aslında geçmişten bugüne miras kalmış bir yönetim sorununun sonucudur. İnşaatlarda zemin etüdü, malzeme ve kontrol eksikliği varsa netice bu olur.”