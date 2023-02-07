Erdoğan deprem bölgesine gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede yarın sabah deprem bölgesini de ziyaret edeceğini dile getirdi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım."