Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı belli oldu

15 Temmuz'un 7. yıldönümü kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek olan "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programına katılacak. 18.30'da başlaması planlanan program Beylerbeyi Stadyumu'nda halka açık şekilde gerçekleştirilecek.
Meclis'te düzenlenecek törende de Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılıp, dua edilecek. Meclis'teki programa Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek tören programı ise Ankara Karşıyaka'daki mezarlıkta başlayacak.