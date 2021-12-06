'Erdoğan'ı yine kandırmışlar'

Korkusuz gazetesi yazarı gazeteci Can Ataklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları tarafından yine kandırıldığını dile getirdi.

Erdoğan'ın Siirt'te yaptığı miting sırasındaki "Bugün Mersin’deydi. Mersin’de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin’i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. ‘Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk’ diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde" konuşmasına atıfta bulunan Ataklı, "Danışmanları yine kandırmışlar Erdoğan’ı" dedi.

Bu konuda görevin Mersin Valiliği'ne verildiğini, valiliğin 21 bin 500 kişi katıldı açıklaması yaptığını belirten Ataklı, "Oysa göz var izan var. Vatandaş, Mersin’in en büyük alanı bir baştan bir başa dolmuş, yollar taşmış, millet meydana çıkan yolları bile tamamen doldurmuş. Erdoğan’ın kandırıldığının kanıtı ne biliyor musunuz? Dünkü saray gazetelerine ve televizyonlarına bakın, birinde bile Mersin mitingi yoktu. Haber ve fotoğraf koysalar foya ortaya çıkacak tabii. Hiç görmemek en iyisi" ifadesini kullandı.