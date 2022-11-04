'Erdoğan'ı karşılamaya gidene eşofman takımı hediye'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Kasım'da Gaziantep'e yapacağı ziyaret öncesi öğrenci gruplarına "hediye" mesajı gönderildi.

CHP'li Şahinbey Belediye Meclisi Üyesi Uğur Kalkan, sosyal medya üzerinden gruplara atılan mesajları paylaşırken, "Akp Genel Başkanı cumartesi günü Gaziantep'i ziyaret edecek. Bu ziyaret için hummalı bir çalışma var:) Oluşturulan WhatsApp grubundan Lise 3-4 ve üniversite öğrencileri programa davet ediliyor. Karşılamaya katılan kişilere eşofman takımı da hediye edilecekmiş :)" ifadesini kullandı.